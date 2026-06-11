ٹرمپ کا نیا اشتعال انگیز دعویٰ؛ "جزیرہ خارک پر قبضہ کر لیں گے"

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر اپنے تازہ پیغام میں لکھا کہ امریکہ آج رات بھی ایران کے خلاف کارروائی کرے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران کی بحریہ، فضائیہ، ریڈار نظام، فضائی دفاعی صلاحیتوں اور دیگر عسکری امکانات کا بڑا حصہ تباہ ہو چکا ہے۔
ٹرمپ نے مزید دعویٰ کیا کہ مستقبل قریب میں امریکہ جزیرہ خارک اور ایران کے دیگر اہم تیل و توانائی کے مراکز کا کنٹرول سنبھال لے گا۔
انہوں نے اپنے بیان میں کہا: "زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ ہم جزیرہ خارک اور دیگر تیل کے بنیادی ڈھانچے پر کنٹرول حاصل کر لیں گے اور ایران کی تیل و گیس کی منڈیوں پر مکمل غلبہ حاصل کر لیں گے۔"
ٹرمپ کے اس بیان کو خطے میں کشیدگی بڑھانے والا اور ایران کی خودمختاری کے خلاف ایک اشتعال انگیز مؤقف قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ ایرانی حلقوں کی جانب سے ایسے دعوؤں کو غیر حقیقی اور سیاسی پروپیگنڈا قرار دیا جا رہا ہے۔
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