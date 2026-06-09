اسرائیل ہیوم: ایرانی حملوں سے اسرائیل کو نصف ارب ڈالر سے زائد کا نقصان

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اسرائیلی روزنامہ اسرائیل ہیوم نے سکیورٹی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ حالیہ ایرانی حملوں سے ہونے والے نقصانات کا حجم مختصر وقت میں 50 کروڑ ڈالر سے بڑھ گیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حکام نے حملوں سے ہونے والے نقصانات اور جانی خسارے کی تفصیلات میڈیا میں شائع کرنے پر سخت پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، جس کے باعث سامنے آنے والی معلومات کو زمینی حقائق کا صرف ایک حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔
سکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ اعداد و شمار ابتدائی تخمینوں پر مبنی ہیں اور مختلف علاقوں میں نقصانات کے جائزے کا عمل جاری رہنے کے باعث مجموعی نقصان کی مالیت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔
رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کی وزارت خزانہ کے بعض حلقوں نے دفاعی اخراجات کے انتظام پر سوالات اٹھائے ہیں۔ ان ذرائع کے مطابق عسکری اداروں کے لیے تقریباً 200 ارب شیکل کے بجٹ کے باوجود مالی وسائل کے مؤثر استعمال کے حوالے سے خدشات بدستور موجود ہیں۔
اسرائیل ہیوم کے مطابق، حالیہ حملوں کے بعد انفراسٹرکچر، عسکری تنصیبات اور دیگر حساس مقامات پر ہونے والے نقصانات کا مکمل تخمینہ لگانے کے لیے تحقیقات اور فنی جائزے کا عمل جاری ہے، جس کے بعد حتمی اعداد و شمار سامنے آئیں گے۔
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