آبنائے ہرمز کے قریب امریکی فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،امریکی اخبار نیویارک ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے کہ ایک امریکی فوجی ہیلی کاپٹر آبنائے ہرمز کے قریب گر کر تباہ ہو گیا، تاہم اس میں سوار عملہ محفوظ رہا۔
رپورٹ کے مطابق یہ حادثہ پیر کے روز پیش آیا اور ہیلی کاپٹر میں موجود دونوں پائلٹس کو بحفاظت نکال لیا گیا۔
نیویارک ٹائمز نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ تاحال یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ہیلی کاپٹر ایرانی فضائی دفاعی کارروائی کا نشانہ بنا یا پھر کسی فنی خرابی کے باعث حادثے کا شکار ہوا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ آبنائے ہرمز کے قریب گرنے والے ہیلی کاپٹر کے دونوں پائلٹس محفوظ ہیں۔
یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب خطے میں ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بدستور برقرار ہے اور آبنائے ہرمز عالمی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔
حالیہ دنوں میں امریکی ڈرونز اور فوجی سرگرمیوں سے متعلق متعدد رپورٹس سامنے آنے کے بعد اس حادثے نے خطے کی سکیورٹی صورتحال کے بارے میں نئی تشویش پیدا کر دی ہے۔
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