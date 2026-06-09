ٹرمپ کا دعویٰ: اسرائیل دوبارہ ایران کے ساتھ جنگ کی طرف نہیں جائے گا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل دوبارہ ایران کے ساتھ براہِ راست جنگ کی طرف نہیں بڑھے گا اور موجودہ صورتحال قابو میں ہے۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ انہیں نہیں لگتا کہ اسرائیلی وزیرِاعظم نیتن یاہو دوبارہ ایران کے خلاف جنگ چھیڑیں گے۔ ان کے بقول ایران “ضروری اقدامات” کر رہا ہے اور حالات مثبت سمت میں جا رہے ہیں۔
ٹرمپ نے ایک بار پھر خود کو خطے میں استحکام پیدا کرنے والے کردار کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی، حالانکہ ماضی میں بھی ان کے بیانات کئی بار متضاد قرار دیے جاتے رہے ہیں۔
اسی دوران ٹرمپ نے عالمی توانائی منڈیوں سے متعلق بھی دعوے کیے۔ انہوں نے نیوز نیشن اور سی این این سے گفتگو میں کہا کہ اگر آئندہ دو ہفتوں میں “مکمل کامیابی” کا اعلان ہو جاتا ہے تو تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی آ سکتی ہے۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے یہ بیانات دراصل عالمی تیل منڈیوں کو نفسیاتی طور پر متاثر کرنے کی کوشش ہیں تاکہ قیمتوں میں اضافے کو روکا جا سکے اور امریکی معیشت پر دباؤ کم کیا جا سکے، خصوصاً ایسے وقت میں جب امریکہ انتخابی ماحول کی طرف بڑھ رہا ہے۔
ماہرین کے مطابق ٹرمپ کی جانب سے “کامل کامیابی” جیسے مبہم سیاسی نعروں کو معاشی اشاریوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش زیادہ تر سیاسی اور میڈیا حکمتِ عملی دکھائی دیتی ہے، جبکہ زمینی صورتحال اب بھی غیر یقینی ہے۔
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