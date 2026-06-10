پاکستان نے خطے کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،اقوام متحدہ میں پاکستان کے نمائندے نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور ممکنہ دوبارہ تصادم پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔
عاصم افتخار احمد نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان خطے میں جاری صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے، جہاں دوبارہ جھڑپوں اور کشیدگی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں کے واقعات نے واضح کر دیا ہے کہ خطے کی صورتحال کتنی نازک ہے اور اگر کشیدگی میں اضافہ ہوا تو اس کے نتائج سنگین ہو سکتے ہیں۔ ان کے مطابق سفارتی کوششوں کو فوری طور پر نتیجہ خیز بنانے کی ضرورت ہے۔
پاکستانی نمائندے نے مزید کہا کہ مشرقِ وسطیٰ میں حالیہ تشدد اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اگر جنگ بندی کمزور ہو تو حالات کسی بھی وقت بگڑ سکتے ہیں، اور اس کا اثر پورے خطے کے امن و استحکام پر پڑتا ہے۔
انہوں نے زور دیا کہ تشدد اور عدم استحکام کے سلسلے کو ختم کرنا ضروری ہے اور اس کے لیے مذاکرات اور سفارت کاری ہی واحد مؤثر راستہ ہیں۔
ان کے مطابق تمام متنازع امور کو بین الاقوامی قوانین، ذمہ داریوں اور فریقین کے حقوق کو مدنظر رکھتے ہوئے بات چیت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے تاکہ خطے میں پائیدار امن قائم ہو سکے۔
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