کربلا میں فلسطین کی حمایت کے لیے پانچویں بین الاقوامی "ندائے الاقصیٰ" کانفرنس کا آغاز آج سے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، پانچویں بین الاقوامی "ندائے الاقصیٰ" کانفرنس کی افتتاحی تقریب آج کربلا میں منعقد ہوگی، جس میں منتظم اداروں کے نمائندے، بین الاقوامی وفود اور مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات شرکت کریں گی۔
کانفرنس کے پہلے روز "زندہ گواہیاں؛ میدان کی حقیقی داستان" کے عنوان سے ایک خصوصی نشست بھی منعقد ہوگی، جس میں فلسطینی شہداء کے اہل خانہ، آزاد ہونے والے اسیر، زخمی افراد اور فلسطینی صحافی اپنے مشاہدات اور عینی روایات پیش کریں گے تاکہ شرکاء فلسطین کی زمینی صورتحال سے براہِ راست آگاہ ہو سکیں۔
اعلان کردہ پروگرام کے مطابق، پہلے دن کے اختتام پر شرکاء کو اختیاری طور پر نجف اشرف میں حضرت امیرالمؤمنین امام علیؑ کے روضۂ مبارک کی زیارت کا موقع بھی فراہم کیا جائے گا۔
کانفرنس کے دوسرے روز غیر ملکی وفود کا حرمِ امام حسینؑ میں استقبال کیا جائے گا، جہاں روضۂ حسینیہ کی تولیت کی جانب سے خیر مقدم کے بعد مذہبی خطاب، نمازِ جماعت اور نجف سے کربلا آنے والے زائرین کے راستے میں "ندائے الاقصیٰ" موکب کے افتتاح کی تقریب منعقد ہوگی۔
فلسطین واپسی کی عالمی مہم کے سیکریٹری عبدالملک سکریہ نے کہا کہ خطے کی حساس صورتحال کے باوجود اس کانفرنس کا انعقاد فلسطین کے مسئلے کی مسلسل حمایت کا واضح اظہار ہے۔ ان کے مطابق اس کانفرنس کا مقصد حضرت امام حسینؑ کی مظلومیت اور خصوصاً غزہ کے عوام سمیت مظلوم اقوام کی جدوجہد کے درمیان تعلق کو اجاگر کرنا اور فلسطین کی حمایت کے بیانیے کو مزید مضبوط بنانا ہے۔
منتظمین کے مطابق، اس بین الاقوامی اجتماع کا مقصد میڈیا، ثقافتی اور سماجی شعبوں سے وابستہ شخصیات کے درمیان تعاون کو فروغ دینا، فلسطین سے متعلق زمینی حقائق کو مسخ کرنے کی کوششوں کا مقابلہ کرنا اور عالمی رائے عامہ کو فلسطینی عوام کے حقوق کے حق میں بیدار کرنا ہے۔
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