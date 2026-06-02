ٹرمپ اور نتن یاہو کے درمیان تلخ اور سخت گفتگو

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، امریکی میڈیا ادارے اکسیوس نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیرِاعظم بنیامین نیتن یاہو کے درمیان ٹیلیفونک گفتگو انتہائی سخت اور تلخ انداز میں ہوئی، جس میں لبنان میں کشیدگی بڑھانے پر شدید اختلاف سامنے آیا۔
رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے گفتگو کے دوران لبنان میں حالات کی خرابی پر سخت تنقید کی اور اسرائیلی قیادت کے اقدامات کو غیر متوازن قرار دیا۔ امریکی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو خبردار کیا کہ بیروت پر حملوں کی دھمکیوں سے اسرائیل عالمی سطح پر مزید تنہائی کا شکار ہو سکتا ہے۔
رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ٹرمپ نے نیتن یاہو پر سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں کشیدگی میں اضافہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی تناظر میں انہوں نے اسرائیلی منصوبے کو روکنے میں کردار ادا کیا۔
ذرائع کے مطابق اس گفتگو کے بعد اسرائیل نے بیروت میں اہداف کو نشانہ بنانے کا منصوبہ فی الحال روک دیا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے قبل بھی دونوں رہنماؤں کے درمیان متعدد مواقع پر سخت نوعیت کی گفتگو ہو چکی ہے، تاہم دونوں فریقین ایران سمیت دیگر امور پر تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق امریکی فریق کی تشویش یہ تھی کہ لبنان میں کشیدگی بڑھنے سے خطے میں وسیع جنگ کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے اور جاری سفارتی کوششیں متاثر ہو سکتی ہیں۔
آپ کا تبصرہ