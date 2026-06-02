سردار قاآنی کا پیغام: باب المندب اور غزہ و لبنان میں کارروائیوں کا ردعمل بڑھے گا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،اسماعیل قاآنی نے کہا ہے کہ لبنان اور غزہ میں اسرائیلی کارروائیاں مزاحمتی ردعمل کو مزید مضبوط کریں گی اور خطے میں نئے محاذ کھل سکتے ہیں۔
ان کے پیغام کے مطابق محور مقاومت لبنان اور غزہ دونوں محاذوں پر اپنی حمایت بڑھائے گا اور ضرورت پڑنے پر دیگر اسٹریٹجک علاقوں کو بھی فعال کیا جا سکتا ہے، جن میں باب المندب جیسے اہم بحری راستے بھی شامل ہیں۔
انہوں نے کہا کہ لبنان اور غزہ میں بیک وقت جاری کارروائیاں اسرائیل کو مزاحمتی حملوں کے ایک نئے دائرے میں دھکیل سکتی ہیں اور اس کے نتائج خطے میں مزید کشیدگی کی صورت میں سامنے آئیں گے۔
قاآنی کے مطابق اسرائیل کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلسل کارروائیاں اسے طویل مزاحمتی ردعمل اور متعدد محاذوں پر دباؤ کی طرف لے جا سکتی ہیں۔
