ایران کا امریکی-اسرائیلی ملکیت والے جہاز پر کروز میزائل سے حملہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی انقلابی گارڈز کی بحریہ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایک ایسے بحری جہاز کو نشانہ بنایا ہے جس کی ملکیت کو “امریکی-اسرائیلی دشمن” سے منسوب کیا گیا ہے۔
سپاہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق یہ کارروائی اس واقعے کے جواب میں کی گئی جس میں ایک ایرانی جہاز “لیان اسٹار” کو بحرِ عمان کے علاقے میں مبینہ طور پر امریکی فوج کی جانب سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ بیان میں کہا گیا کہ جوابی کارروائی کے دوران بحری جہاز “ایم ایس سی سارسکا” کو کروز میزائل سے ہدف بنایا گیا۔
اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ خطے میں کسی بھی جارحیت کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا اور دشمن کو سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔
سپاہ نے اپنے بیان میں یہ بھی واضح کیا کہ یہ کارروائی “جوابی اقدام” کے طور پر کی گئی ہے اور آئندہ بھی کسی حملے کی صورت میں اسی طرح سخت ردعمل دیا جائے گا۔
