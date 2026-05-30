ہالینڈ میں مسجد پر حملہ، ملزمان کے خلاف فوجداری شکایت درج

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ہالینڈ کے شہر روٹرڈیم میں واقع مولانا مسجد پر نامعلوم افراد کے حملے کے بعد اسلامی فاؤنڈیشن نے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے ملزمان کے خلاف باضابطہ فوجداری شکایت درج کرا دی ہے۔ فاؤنڈیشن نے پولیس کے ردعمل میں تاخیر پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔
بیان کے مطابق جمعرات کی رات مقامی وقت کے مطابق تقریباً 10 بج کر 40 منٹ پر چھ نامعلوم افراد نے مسجد کو نشانہ بنایا اور عمارت کے مختلف حصوں کو نقصان پہنچایا۔ حملہ آوروں نے مسجد کی موزائیک دیوار کو توڑ دیا اور مذہبی مقام کی بے حرمتی کرنے والی کارروائیاں کیں۔
اسلامی فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ مسجد انتظامیہ نے واقعے کے دوران متعدد بار پولیس سے رابطہ کیا، تاہم پولیس اس وقت موقع پر پہنچی جب حملہ آور وہاں سے جا چکے تھے۔ فاؤنڈیشن کے مطابق پولیس نے اس واقعے کو فوری مداخلت کے متقاضی خطرے کے طور پر نہیں دیکھا، جس پر شدید تحفظات پائے جاتے ہیں۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ حالیہ عرصے میں مسلمانوں اور مساجد کے خلاف بڑھتے ہوئے حملوں کے باعث نمازیوں میں عدم تحفظ کا احساس بڑھ رہا ہے۔ فاؤنڈیشن نے زور دیا کہ عبادت گاہوں کی حفاظت اور شہریوں کو خوف و ہراس سے آزاد ہو کر اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کا حق یقینی بنایا جانا چاہیے۔
اسلامی فاؤنڈیشن نے مزید کہا کہ اصل حملے کے ساتھ ساتھ پولیس کی تاخیر سے کارروائی بھی تشویش کا باعث بنی ہے۔ ادارے نے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے کی فوری اور ترجیحی بنیادوں پر تحقیقات کی جائیں اور ذمہ دار افراد کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔
فاؤنڈیشن کے مطابق اس معاملے میں باضابطہ فوجداری شکایت درج کر دی گئی ہے اور حکام سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ مذہبی مقامات کے تحفظ کے لیے مزید مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام ممکن ہو سکے۔
