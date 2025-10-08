دنیا کے کونسے ممالک اسرائیلی حکومت سے زیادہ نفرت کرتے ہیں؟

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق،دنیا کے مختلف ممالک میں تازہ ترین سروے کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ صیہونی حکومت کے خلاف نفرت میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے۔
دنیا کے متعدد ممالک میں کرائے گئے سروے کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ صیہونی حکومت کے خلاف سب سے زیادہ نفرت ظاہر کرنے والے ممالک میں ترکی، انڈونیشیا، جاپان، ہالینڈ اور اسپین کے شہری سرفہرست ہیں۔ یہ اس وقت ہے جب کہ ان ممالک کی حکومتوں نے صیہونی حکومت کے جرائم کا مقابلہ کرنے کے لیے ابھی تک کوئی موثر اقدام نہیں کیا ہے۔
ما نے جاری رکھا: ان انتخابات کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ ترکی میں 93%، انڈونیشیا میں 80%، جاپان میں 79%، ہالینڈ میں 78% اور اسپین میں 75% صیہونی حکومت سے شدید نفرت کرتے ہیں۔
غزہ کی پٹی میں موجودہ نسل کشی کے علاوہ صیہونی حکومت کے سامود بحری بیڑے پر وحشیانہ حملے نے اس حکومت کے خلاف عالمی نفرت کو مزید تیز کردیا ہے۔
