اسرائیل پر نہ صرف یورو وژن میں تمام تقریبات میں پابندی عائد کی کرو، ، آئرش کارٹونسٹ

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || انادولو ایجنسی (AA) کی رپورٹ کے مطابق، آئرلینڈ کے کارٹونسٹ ہیری برٹن نے اپنے ایک کارٹون کے ذریعے اس بات پر احتجاج کیا ہے کہ غزہ میں جاری صورت حال کے باوجود اسرائیل کو 2026 کے یورو ویژن سونگ کانٹیسٹ میں حصہ لینے کی اجازت دی جا رہی ہے۔
احتجاج کا مرکزی پیغام
برٹن کا بنیادی موقف واضح اور سخت ہے:
تناظر کا تقابل: ان کا سوال ہے کہ اگر روس پر یوکرین پر حملے کی پاداش میں تمام کھیلوں کے ایونٹس میں روس پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، تو اسرائیل کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا جا سکتا؟
وسیع مطالبہ: وہ اسرائیل کو صرف یورو ویژن سے نہیں، بلکہ ہر طرح کی بین الاقوامی ثقافتی اور کھیلوں کے تقریبات سے خارج کرنے کی وکالت کرتے ہیں۔
متنازعہ کارٹون کا منظرنامہ
تصویر: کارٹون میں ایک اسرائیلی گلوکارہ اسٹیج پر اسپاٹ لائٹ میں کھڑی ہے، جس کے ہاتھ میں مائیکروفون اور جھنڈا ہے۔
پس پردہ حقیقت: روشنی کے دائرے سے باہر، تاریکی میں، غزہ کی پٹی کی تباہ شدہ اور ملبے سے اٹی ہوئی منظر کشی کی گئی ہے۔ گلوکارہ کے گاؤن کے نیچے خون کے سرخ دھبے بھی نظر آتے ہیں۔
فنکار کا مقصد: برٹن نے وضاحت کی ہے کہ یہ کوئی حقیقی گلوکارہ نہیں بلکہ ایک فرضی کردار ہے۔ ان کا مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ اسٹیج کی چکاچوند کے پیچھے غزہ کی تباہی چھپی ہوئی ہے۔
بین الاقوامی ردعمل اور اثرات
یورو وژن میں اسرائیل کی شمولیت کے فیصلے کے خلاف یورپ بھر میں یورپی براڈکاسٹنگ یونین کا ردعمل سامنے آیا ہے:
ممالک کا سرکاری موقف: اسپین، نیدرلینڈز، آئرلینڈ، سلووینیا اور آئس لینڈ جیسے ممالک کے قومی نشریاتی اداروں نے احتجاجاً مقابلے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے۔
احتجاج کا تسلسل: توقع ہے کہ مزید ممالک بھی اس عمل میں شامل ہونگے۔
کارٹونسٹ کا ذاتی تعلق اور اقدام
فلسطین سے ہمدردی: برٹن نے کہا کہ فلسطین کا معاملہ ان کے لئے ہمیشہ اہم رہا ہے، اور وہ اس رویے کو آئرلینڈ کے بہت سے لوگوں کے جذبات کا عکاس قرار دیتے ہیں۔
غزہ کی امداد کے لئے فنکارانہ تخلیق کاری: انہوں نے غزہ میں قحط کی تصویر کشی کرتے ہوئے ایک اور کارٹون تخلیق کیا، جس کی اصل پینٹنگ فروخت کر کے €500 کی رقم "میڈیکل ایڈ فار پیلسٹینینز" (فلسطینیوں کے لئے) نامی تنظیم کو عطیہ کر دی۔
سیاق و سباق کے اعدادوشمار
کارٹون اور احتجاج اس وسیع تر صورت حال کے پس منظر میں سامنے آئے ہیں، جس کے مطابق اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی فوجی نے 70,700 سے زائد فلسطینوں کا خون کیا ہے، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں، جبکہ 171,000 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
110
آپ کا تبصرہ