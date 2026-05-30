مزاحمت کے سامنے اسرائیل کی شکست، لبنان اور ایران کے محاذ الگ کرنا ممکن نہیں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، اسرائیلی ذرائع ابلاغ اور فوجی تجزیہ کاروں نے اعتراف کیا ہے کہ لبنان اور ایران کے محاذوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ممکن نہیں رہا اور حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کی حکمت عملی مطلوبہ نتائج دینے میں ناکام رہی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق اسرائیلی فوج نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے سے قبل لبنان کے خلاف فضائی اور زمینی حملوں میں شدت لائی جائے، تاہم اسرائیلی حلقوں کو خدشہ ہے کہ امریکہ جلد ہی لبنان پر مزید حملوں کی مخالفت کر سکتا ہے۔
صہیونی فوجی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت اب تک ایران اور لبنان کے معاملات کو الگ کرنے میں ناکام رہی ہے اور یہ واضح نہیں کہ اسرائیل کو لبنان میں مزید کارروائیوں کی آزادی حاصل ہوگی یا نہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حزب اللہ کے ڈرون حملوں نے شمالی اسرائیل میں شدید مشکلات پیدا کر دی ہیں اور فوج ان حملوں کا مؤثر جواب دینے میں ناکام دکھائی دیتی ہے۔
فوجی حکام نے اعتراف کیا ہے کہ ڈرونز کی شناخت، پیشگی انتباہی نظام اور دفاعی اقدامات میں اب بھی بڑی کمزوریاں موجود ہیں۔ اسرائیلی تجزیہ کاروں نے خبردار کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدہ اسرائیل کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس صورت میں لبنان بھی معاہدے کے دائرے میں شامل ہو سکتا ہے۔ ان کے مطابق حزب اللہ مسلسل اپنی پوزیشن مضبوط بنا رہی ہے اور اسرائیل کی کوششوں کے باوجود اسے مکمل طور پر غیر مسلح یا ختم کرنا ممکن نہیں ہو سکا۔
بعض اسرائیلی فوجی افسران نے بھی اعتراف کیا ہے کہ جنگ کے آغاز سے ہی یہ واضح تھا کہ حزب اللہ کا مکمل خاتمہ ایک غیر حقیقی ہدف ہے اور فوجی کارروائیاں زیادہ سے زیادہ اس کے بعض عسکری ڈھانچوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اسرائیلی اخباروں نے لکھا ہے کہ شمالی علاقوں کے رہائشی حکومت اور فوج دونوں پر اعتماد کھو چکے ہیں، کیونکہ مسلسل حملوں اور سیکیورٹی خدشات کے باعث معمولات زندگی شدید متاثر ہوئے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق حزب اللہ نے دوبارہ منظم ہو کر اسرائیلی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے جبکہ اسرائیلی حکومت اب بھی ایسے اہداف کا دعویٰ کر رہی ہے جنہیں زمینی حقائق کی روشنی میں حاصل کرنا مشکل دکھائی دیتا ہے۔
