امریکی ضد نے جوہری عدم پھیلاؤ مذاکرات کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا: ایران

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،اقوامِ متحدہ میں ایران کے مشن نے امریکا پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن کے ضرورت سے زیادہ مطالبات نے جوہری عدم پھیلاؤ مذاکرات کو ناکامی اور فری فال کی صورتِ حال تک پہنچا دیا ہے۔
ایران کے اقوامِ متحدہ مشن نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا ہے کہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی (NPT) ریویو کانفرنس مسلسل تیسری بار امریکا اور اس کے اتحادیوں کی رکاوٹوں کے باعث ناکام ہوئی ہے۔
ایرانی مشن کے مطابق امریکا نے کانفرنس کو ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق پیچیدہ مذاکرات کا پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کی، جس کے باعث اتفاقِ رائے پیدا نہ ہو سکا۔
ایران نے مزید خبردار کیا ہے کہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی، جس کا مقصد دنیا میں جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنا اور بالآخر دنیا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک بنانا ہے، وسیع تر عالمی تخفیفِ اسلحہ کوششوں کے بغیر اپنا مستقبل کھو دے گی۔
آپ کا تبصرہ