چین نے اسلام آباد کے ثالثی عمل میں اہم اور مثبت کردار ادا کیا: ایرانی سفیر

چین میں تعینات ایرانی سفیر عبدالرضا رحمانی فضلی نے کہا ہے کہ ایران اور امریکا کے تعلقات ایک پیچیدہ معاملہ ہیں، تاہم چین نے اسلام آباد کے ثالثی عمل میں اہم اور مثبت کردار ادا کیا۔
ایک موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین عموماً اسی وقت کسی ثالثی عمل کا حصہ بننا پسند کرتا ہے جب مثبت نتائج کی امید موجود ہو۔
ایرانی سفیر نے کہا کہ موجودہ ثالثی عمل دراصل ایران، پاکستان اور چین کے درمیان باہمی تعاون اور سفارتی روابط کا نتیجہ ہے، جس نے خطے میں کشیدگی کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ علاقائی استحکام اور مذاکراتی عمل کے فروغ کے لیے مشترکہ سفارتی کوششیں ناگزیر ہیں، جبکہ پاکستان اور چین نے اس حوالے سے تعمیری کردار ادا کیا ہے۔
