امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے:پاکستانی سفیر

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،کابل میں پاکستان کے سفیر عبیدالرحمان نظامانی نے کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے امن کی خواہش کو ہرگز کمزوری نہ سمجھا جائے۔
پاکستانی سفارتخانے میں فوجی آپریشن “بنیان مرصوص” کی پہلی سالگرہ کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد افغانستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات اور دیرپا تعاون چاہتا ہے، لیکن اپنی سلامتی اور خودمختاری کے خلاف کسی بھی خطرے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔
نظامانی نے افغان طالبان حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ان شدت پسند گروہوں کے خلاف عملی اقدامات کرے جن کے بارے میں پاکستان کا مؤقف ہے کہ وہ افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے سرگرم سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے اور ایران و امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے بھی کردار ادا کر رہا ہے۔
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب طالبان حکام بارہا پاکستان کے ان الزامات کو مسترد کرتے رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔
طالبان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بدامنی ایک داخلی مسئلہ ہے اور اس کا ذمہ دار افغانستان کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔
اس سے قبل پاکستانی فوج کے سربراہ عاصم منیر نے بھی طالبان حکومت پر الزامات عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کی کابل سے صرف ایک بنیادی توقع ہے: دہشت گرد گروہوں کی حمایت ختم کی جائے اور ان کے محفوظ ٹھکانے تباہ کیے جائیں۔
انہوں نے خبردار کیا تھا کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی “مہم جوئی” کے سنگین اور دردناک نتائج برآمد ہوں گے۔
