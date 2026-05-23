قطر کی سعودی عرب اور ترکیہ سے پاکستان کی ثالثی کوششوں پر مشاورت

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،قطر کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے رابطہ کر کے پاکستان کی ثالثی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔
بیان کے مطابق دونوں فریقین نے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور سفارتی رابطوں کو مربوط کرنے کے طریقوں پر غور کیا۔
اس سے قبل ایک قطری سفارتی ذریعے نے بتایا تھا کہ قطر کا ایک وفد تہران کا دورہ بھی کر چکا ہے، جو پاکستان کی ثالثی کوششوں کی حمایت کے سلسلے میں تھا۔
قطر کی وزارت خارجہ نے مزید بتایا کہ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے ترکیہ کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلیفونک گفتگو کی، جس میں ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان کی ثالثی کوششوں سے متعلق تازہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
بیان میں زور دیا گیا کہ تمام فریقین کو چاہیے کہ وہ ثالثی کوششوں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ کسی ممکنہ معاہدے تک پہنچا جا سکے اور خطے میں تناؤ میں کمی آئے۔
