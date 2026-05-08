  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. اہم خبریں

امریکی سلطنت کا ڈوبتا ہؤا سورج؛

فضائی حدود کو ایران پر حملے کے لئے نہیں کھولیں گے، پاکستان کی ثالثی کا خیر مقدم کرتے ہیں، ریاض

بادشاہتوں کی سوچ بدلنے لگی
8 مئی 2026 - 20:14
News ID: 1811545
فضائی حدود کو ایران پر حملے کے لئے نہیں کھولیں گے، پاکستان کی ثالثی کا خیر مقدم کرتے ہیں، ریاض

ایک سعودی ذریعے نے رپورٹ دی ہے کہ ریاض کشیدگی کم کرنا چاہتا ہے اور اس نے ایران کے خلاف کسی قسم کی کاروائی کے لئے اپنی فضائی حدود کی اجازت نہیں دی ہے۔ / دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا: "مذاکرات" نہ تو "جدل و نزاع" ہے، نہ ہی "ڈکٹیشن" ہے، نہ "بھتہ گیری" اور "بلیک میلنگ" ہے اور نہ ہی "جبر و زبردستی"۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ سعودی العربیہ چینل نے ایک سعودی ذریعے کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ سعودی عرب نے کسی بھی کاروائی کے لئے اپنی فضائی حدود کے استعمال کی اجازت نہیں دی ہے اور جنگ کے خاتمے کے لئے پاکستانی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔

اس ذریعے نے کسی فریق کا نام لئے بغیر کہا: "- کچھ فریق "مشکوک مقاصد کے لئے" سعودی موقف کی گمراہ کن تصویر پیش کرنا چاہتے ہیں۔"

ادھر پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس نیٹ ورک پر لکھا تھا:

- پاکستان پورے عزم کے ساتھ ایسی کوششوں کا پابند ہے جو صبر و تحمل کے ساتھ بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے، تنازع کے پرامن حل کو فروغ دیتی ہیں۔

- ہمیں بہت امید ہے کہ موجودہ عمل ایک پائیدار معاہدے پر منتج ہو جائے جو پورے خطے اور دوسرے خطوں میں پائیدار امن و استحکام کی ضمانت دے سکے۔

ادھر اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر اسماعیل بقائی نے جمعرات کے روز مذاکرات کی نوعیت کے سلسلے میں، امریکیوں کے لامتناہی حرص و لالچ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے، لکھا: مذاکرات کا ڈکٹیشن اور دھونس دھمکی سے کوئی جوڑ نہیں بنتا۔

اسماعیل بقائی نے مزید لکھا: مذاکرات کا تصور، اختلاف حل کرنے کی غرض سے، گفتگو کے لئے، سچی اور صادقانہ کوشش کا متقاضی ہے۔ (بین الاقوامی عدالت انصاف کی یکم اپریل 2011 کی رائے)؛ چنانچہ "مذاکرات" کے لئے سنجیدگی اور "خیر سگالی" کی ضرورت ہے۔ "مذاکرات" کا مطلب نہ تو "جدل و نزاع" ہے، نہ ہی "ڈکٹیشن" ہے، نہ "بھتہ گیری" اور "بلیک میلنگ" ہے اور نہ ہی "جبر و زبردستی"۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

110

لیبلز

متعلقہ خبریں۔

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha