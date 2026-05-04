امریکہ ایران کے سامنے دھمکی اور طاقت کی زبان استعمال نہیں کر سکتا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ کو سبق سیکھنا چاہیے کہ ایران کے سامنے دھمکی یا طاقت کے استعمال سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔
ترجمان نے فاجعہ میناب کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ امریکہ کی ایران کے خلاف دشمنی کے طور پر تاریخ میں درج ہوگا۔ انہوں نے معلمین کی قربانی کو یاد کیا جنہیں امریکی حملوں میں اپنے بچوں کے ساتھ شہادت نصیب ہوئی۔ اس دوران 136 اساتذہ شہید ہوئے اور تقریباً 650 تعلیمی ادارے نقصان کا شکار ہوئے۔
ترجمان نے یورپ سے مطالبہ کیا کہ وہ امریکہ کی اندھی تقلید کے نتائج دیکھے اور کہا کہ امریکی اقدام غیر قانونی اور نقصان دہ ہے جس نے اتحادی ممالک میں دراڑ پیدا کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایران خود تنگہ ہرمز کی حفاظت کرتا ہے اور اس علاقے میں ہر کشتی یا کمپنی کو ایران کی متعلقہ اتھارٹی سے رابطہ کرنا لازمی ہے۔ ایران اور عمان مل کر تنگہ ہرمز میں محفوظ جہاز رانی کے لیے اقدامات کریں گے تاکہ امریکی مداخلت کے اثرات کم ہوں۔
ترجمان نے بتایا کہ ایران امریکہ کی غیر معقول مطالبات اور رویے کی وجہ سے مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے کا ذمہ دار صرف امریکہ کو سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران انسانی حقوق اور اخلاقیات کے تحفظ کو بھی مقدم رکھتا ہے اور عالمی سطح پر امریکی جرائم کے ذمہ داروں کی سزا کا مطالبہ کرتا ہے۔
لبنان کے شہریوں کے لیے ویزے کی سہولت بحال کر دی گئی ہے، جبکہ امریکہ کی عالمی پانیوں میں اقدامات کی وجہ سے کشتی رانی غیر محفوظ ہوگئی ہے۔ ایران روس اور چین کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے خود پر اعتماد رکھتا ہے۔
ترجمان نے مزید کہا کہ ایران ہر دشمن کے خلاف، چاہے وہ امریکہ ہو یا دیگر ممالک، اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر دستیاب ذریعہ استعمال کرے گا۔
