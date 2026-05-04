وعدہ صادق-4؛

جنگ کے خاتمے کے لئے ایران کا 14 نکاتی فارمولا؛ ذرائع کی قیاس آرائیاں بےبنیاد ہیں

اسلامی جمہوریہ ایران کی فتح
4 مئی 2026 - 04:33
News ID: 1809535
اسلامی جمہوریہ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا: "ایران کی کوشش جنگ کے خاتمے سے مشروط ہے، ایران کا 14 نکاتی منصوبہ جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہے اور ذرائع کی قیاس آرائیاں درست نہیں ہیں۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ اسلامی جمہوریہ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا:

- ایران کی کوشش جنگ کے خاتمے سے مشروط ہے، ایران کا 14 نکاتی منصوبہ جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہے اور ذرائع کی قیاس آرائیاں درست نہیں ہیں۔

- اس مرحلے میں ہم جوہری مذاکرات نہیں کررہے ہیں اور جنگ کے خاتمے کے ایرانی منصوبے میں کوئی جوہری مسئلہ زیر بحث نہیں ہے۔

- مجوزہ منصوبہ ابتدائی جنگ بندی اور 30 روزہ عرصے میں تفصیلات کا جائزہ لینے پر مبنی ہے۔

- ایران بنیادی طور پر الٹی میٹم یا مسلط کردہ ڈیڈلائن کے تحت بات چیت، قبول نہیں کرتا۔

- دشمن ذرائع نے اس بارے میں کہا: "امریکی موقف یہ ہے کہ جوہری مذاکرات پہلے مرحلے میں ہونے چاہئیں۔ امریکہ سمجھوتے سے پہلے، محاصرہ اٹھانے سے اتفاق نہیں کرتا۔

