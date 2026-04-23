ایران کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع پر تاحال کوئی باضابطہ اعلان نہیں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،ایران کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع کے حوالے سے تاحال کوئی سرکاری مؤقف سامنے نہیں آیا، حالانکہ بعض ذرائع میں اس کی منظوری سے متعلق خبریں گردش کر رہی تھیں۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق سوشل میڈیا اور بعض غیر مصدقہ چینلز پر یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایران نے جنگ بندی میں توسیع پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، تاہم یہ اطلاعات درست ثابت نہیں ہوئیں اور بعد میں کئی پلیٹ فارمز نے انہیں حذف بھی کر دیا۔
ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی جانب سے بھی ایسا کوئی بیان سامنے نہیں آیا جس میں باضابطہ طور پر جنگ بندی کی توسیع کی تصدیق کی گئی ہو۔
ذرائع کے مطابق ایران اس حوالے سے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے رہا ہے، خصوصاً سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیے گئے دعوؤں کے تناظر میں۔
موجودہ صورتحال میں واضح ہے کہ جنگ بندی کے مستقبل سے متعلق حتمی فیصلہ ابھی سامنے نہیں آیا اور اس سلسلے میں کسی بھی خبر کو سرکاری تصدیق کے بغیر حتمی نہیں سمجھا جا سکتا۔
