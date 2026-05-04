دنیا میں کسی کو ٹرمپ سے خوف نہیں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، امریکی اخبار نیوریپابلیک نے ایک تجزیاتی رپورٹ میں کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ کے عالمی اثر و رسوخ اور خوف کا تاثر دیگر ممالک میں کمزور اور منفی ہے۔
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کے کئی جمہوری ممالک میں نہ تو حکومتیں اور نہ ہی عوام امریکی قیادت کے حوالے سے ٹرمپ کی قیادت کو مثبت نظر سے دیکھتے ہیں، بلکہ اکثر لوگ انہیں تمسخر یا لاپرواہی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔
امریکی سیاست میں، ریپبلکن پارٹی پر ٹرمپ کا اثر نمایاں رہا ہے اور بعض ادارے اور سیاسی ڈھانچے ان کے اثرات کے تحت بعض فیصلوں میں پیچھے ہٹے ہیں۔ لیکن یہ اثرات بین الاقوامی سطح پر نہیں دکھائی دیتے۔
نیوریپابلیک کے مطابق، ٹرمپ نے دنیا کے ممالک میں کوئی ایسا قابلِ ذکر اثر یا خوف پیدا نہیں کیا جو اسے ایک مضبوط عالمی رہنما کے طور پر پیش کرے، اور اس کا بین الاقوامی اثر داخلی امریکی سیاست جتنا مضبوط نہیں ہے۔
