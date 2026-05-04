حزب اللہ کا اسرائیلی فوجی ٹھکانوں پر میزائل اور توپخانے سے حملہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزبالله نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اسرائیلی فوج کے ٹھکانوں پر نیا میزائل اور توپخانے کا حملہ کیا ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق، یہ حملہ شمالی سرحدی علاقوں میں واقع البیّاضہ نامی بستی میں کیا گیا، جہاں اسرائیلی فوجی گاڑیوں اور اہلکاروں کی پوزیشنز کو متعدد راکٹوں اور توپ کے گولوں سے نشانہ بنایا گیا۔
حزب اللہ نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ کارروائیاں اسرائیلی جارحیت اور سرحدی خلاف ورزیوں کے جواب میں کی جا رہی ہیں، اور لبنان کی سرزمین اور عوام کے دفاع کے لیے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔
تنظیم کے مطابق، اس نے حالیہ کارروائیوں کے دوران کم از کم 11 آپریشنز میں اسرائیلی فوج کے مختلف مراکز اور پوزیشنز کو نشانہ بنایا، جن میں میزائل اور ڈرون حملے شامل ہیں۔
خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث صورتحال مسلسل سنگین ہوتی جا رہی ہے، جبکہ دونوں جانب سے فوجی کارروائیاں جاری ہیں۔
آپ کا تبصرہ