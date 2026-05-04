ایران کے خلاف جنگ کے جغرافیائی سیاسی اثرات جاری ہیں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،امریکی رسالہ فارین پالیسی نے خبردار کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے خلاف جنگ کے جغرافیائی سیاسی اثرات صرف دورانِ لڑائی تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ عالمی معیشت اور سیاست پر طویل عرصے تک اثر ڈالیں گے۔
رپورٹ کے مطابق، جنگ کے نتیجے میں تیل اور گیس کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہوا اور بین الاقوامی مالیاتی ادارے ممکنہ عالمی کساد بازاری کی نشاندہی کر رہے ہیں۔
فارین پالیسی نے مزید کہا کہ یہ مختصر مدتی اثرات طویل مدتی نتائج کے مقابلے میں کم اہم لگ سکتے ہیں، کیونکہ تاریخی طور پر جنگیں عالمی نظام میں نئے رجحانات پیدا کرتی ہیں اور ان کے اثرات طویل عرصے تک قائم رہتے ہیں۔
