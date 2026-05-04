صہیونی میڈیا کا اعتراف:حزب اللہ کے ڈرونز اسرائیل کے لیے بڑا چیلنج بن گئے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،صہیونی اخبار یسرائیل ہیوم میں شائع ایک تجزیے میں انکشاف کیا گیا ہے کہ حزبالله کے ڈرونز جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کے لیے ایک بڑا دردِ سر بن چکے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق، ان جدید ڈرونز میں فائبر آپٹک اور موبائل نیٹ ورک ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے، جس کے ذریعے انہیں دور دراز علاقوں سے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ایک عبرانی تجزیہ نگار ڈیوڈ بارون نے لکھا کہ یہ ڈرونز مقبوضہ علاقوں کے کسی بھی مقام کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
ماہرین کے مطابق، نئی نسل کے یہ ڈرونز 4G اور 5G نیٹ ورکس سے منسلک ہو کر حقیقی وقت میں ویڈیو اور ڈیٹا فراہم کرتے ہیں، جس سے ان کی کارکردگی اور خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپریٹر دنیا کے کسی بھی حصے سے ڈرون کو کنٹرول کر سکتا ہے، جو سیکیورٹی نظام کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ ماضی میں ڈرونز کی حد رینج اور ریڈیو فریکوئنسی تک محدود تھی، لیکن اب موبائل نیٹ ورک پر مبنی کنٹرول نے اس میدان میں ایک بڑی تبدیلی پیدا کر دی ہے، جس سے یہ خطرہ محض ایک حربی مسئلہ نہیں بلکہ اسٹریٹیجک سطح کا چیلنج بن چکا ہے۔
صہیونی میڈیا نے اعتراف کیا کہ ان ڈرونز کا سراغ لگانا اور ان کا مقابلہ کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے، اور یہ ٹیکنالوجی مستقبل کی جنگوں کا رخ بدل سکتی ہے۔
