مزاحمت مضبوط ہو چکی ہے اور جنوبی لبنان کی آزادی کا امکان ظاہر، عبدالباری عطوان

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،عرب دنیا کے معروف تجزیہ کار عبدالباری عطوان نے کہا ہے کہ لبنان کی اسلامی اور قومی مزاحمت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہے اور وہ جنوبی لبنان سمیت مزید علاقوں کی آزادی کی صلاحیت رکھتی ہے۔
روزنامہ رائے الیوم میں شائع اپنے تجزیے میں انہوں نے لبنان کی موجودہ سیاسی صورتحال، اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے امکانات اور مزاحمتی قوتوں کے کردار پر تفصیلی گفتگو کی۔ عطوان نے لبنان کے صدر جوزف عون کے اس مؤقف پر تنقید کی جس میں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات اور تعلقات کی بحالی کو خیانت قرار نہ دینے کی بات کی تھی۔ ان کے مطابق اس طرح کے بیانات مزاحمتی قوتوں کو کمزور کرنے کی کوشش ہیں جبکہ تاریخی طور پر مزاحمت کو سرزمین کی آزادی کا ایک جائز راستہ سمجھا جاتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ لبنانی مزاحمت 1985 سے لے کر اب تک ملک کی آزادی اور دفاع میں اہم کردار ادا کرتی رہی ہے اور اسی قوت نے ماضی میں اسرائیلی افواج کو جنوبی لبنان سے پسپائی پر مجبور کیا تھا۔ عطوان کے مطابق وہ انخلا کسی مذاکرات کے نتیجے میں نہیں بلکہ مزاحمتی دباؤ کے باعث ہوا تھا۔
تجزیہ کار نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان ہونے والے جنگ بندی معاہدوں پر بارہا خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، جن کے نتیجے میں لبنان کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ان کے مطابق ہزاروں افراد شہید اور زخمی ہوئے جبکہ لاکھوں افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل جنوبی لبنان میں سیکیورٹی زون قائم کرنے اور بعض علاقوں کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا رہا ہے۔ عطوان کے مطابق اس طرز عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل ماضی کی طرح مکمل انخلا پر آمادہ نہیں۔
اپنے تجزیے کے اختتام پر عبدالباری عطوان نے کہا کہ موجودہ حالات میں لبنانی مزاحمت پہلے سے زیادہ منظم اور طاقتور ہو چکی ہے اور وہ جنوبی لبنان سمیت مزید مقبوضہ علاقوں کی آزادی کا عزم رکھتی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ مزاحمت کو کمزور کرنے کی کوششیں لبنان میں سیاسی تقسیم اور عدم استحکام کو مزید بڑھا سکتی ہیں۔
آپ کا تبصرہ