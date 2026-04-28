ایرانی بڑی مہارت کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں: جرمن چانسلر

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،جرمنی کے چانسلر نے ایران کی سفارتی صلاحیتوں اور مذاکراتی حکمتِ عملی کو تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی وفود انتہائی مہارت کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں۔
چانسلر فردریش مرٹس نے کہا کہ موجودہ علاقائی کشیدگی کے دوران ایران کی طاقت کو شاید کم اندازہ لگایا گیا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ ایران توقع سے زیادہ مضبوط ثابت ہو رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ صورتحال مسلسل پیچیدہ ہو رہی ہے اور انہیں واضح نہیں کہ امریکہ اس تنازع میں کس قسم کی حکمت عملی یا اخراج کا راستہ اختیار کر رہا ہے۔
مرٹس کے مطابق ایران نہ صرف مضبوط ہے بلکہ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باوجود انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں مذاکرات بھی کر رہا ہے۔
انہوں نے آبنائے ہرمز کے گرد صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ اہم بحری راستہ عالمی توانائی اور تجارت کے لیے انتہائی حساس ہے، اس لیے تمام فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔
جرمن چانسلر نے زور دیا کہ یہ تنازع جلد از جلد ختم ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اثرات یورپی معیشت سمیت عالمی منڈیوں پر بھی پڑ رہے ہیں۔
