ٹرمپ اپنے باپ کی طرح ذہنی مریض ہے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھتیجی مری ٹرمپ نے حالیہ بیانات میں ان کی ذہنی حالت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان میں ذہنی زوال (ڈیمنشیا) جیسی علامات دیکھی جا رہی ہیں۔
مری ٹرمپ نے اپنے بیانات میں کہا کہ انہیں ٹرمپ کے موجودہ رویے اور اپنے دادا کی زندگی کے آخری دور میں ظاہر ہونے والی علامات کے درمیان مماثلت نظر آتی ہے۔ ان کے مطابق ان کے دادا کو عمر کے ایک مرحلے پر یادداشت کی کمزوری اور رویے پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا تھا۔
انہوں نے کہا کہ آج کل ٹرمپ کے رویے میں بھی ایسی ہی نشانیاں دیکھی جا سکتی ہیں، جن میں الجھن، غصے پر قابو نہ رکھ پانا اور بعض اوقات غیر مناسب بیانات شامل ہیں۔
مری ٹرمپ کے مطابق حالیہ مہینوں میں یہ علامات زیادہ واضح ہو گئی ہیں، خاص طور پر عوامی بیانات اور سوشل میڈیا پر ان کی سرگرمیوں میں۔
انہوں نے مزید کہا کہ ان کے خیال میں ٹرمپ کو اپنے جذبات، خاص طور پر غصے پر قابو پانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں اور بعض اوقات وہ ایسے بیانات دیتے ہیں جو مناسب یا متوازن نہیں ہوتے۔
یہ بیانات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب امریکی سیاست میں ڈونلڈ ٹرمپ کی سرگرمیاں اور ان کا کردار مسلسل توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔
