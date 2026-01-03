مادورو کی گرفتاری کی تصاویر جعلی ہیں

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ امریکی حکام کی جانب سے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی گرفتاری کی خبر کے بعد کچھ نیوز چینلز نے سوشل نیٹ ورکس پر ان کی مبینہ گرفتاری کی تصاویر شائع کرنا شروع کر دی ہیں۔
تاہم تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تصاویر جعلی ہیں یا مصنوعی ذہانت سے بنائی گئی ہیں۔
یہ تصاویر میکسیکو کے منشیات فروشوں کی گرفتاری سے متعلق ہیں اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے تبدیل کی گئی ہیں۔
چند گھنٹے قبل ٹرمپ نے مادورو اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ وینزویلا کے حکام نے اس خبر کی تصدیق نہیں کی ہے بلکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ ان کی قسمت کے بارے میں نہیں جانتے۔
