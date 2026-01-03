  1. اصلی صفحہ
لاطینی امریکہ میں امریکہ کی ریشہ دوانیاں؛

امریکہ کی غیر قانونی جارحیت؛ وینزویلا نے سلامتی کونسل کا فوری اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا

3 جنوری 2026 - 16:26
News ID: 1769062
وینزویلا کے وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ اس ملک نے امریکی حملے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ وینزویلا کے وزیر خارجہ ایوان گل پنٹو نے اپنے ایک پیغام میں اپنے ملک پر امریکی فوجی جارحیت کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے فوری اجلاس کی درخواست کا اعلان کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ "کوئی بھی بزدلانہ حملہ اس ملک کے بہادر عوام پر قابو نہیں پا سکے گا، وہ فاتح بن کر ابھریں گے۔"

انہوں نے اقوام متحدہ کو بھیجے گئے خط کو بھی شیئر کیا۔

اس سے قبل روس اور کولمبیا نے بھی امریکی فوجی کارروائی کے جواب میں سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا۔

