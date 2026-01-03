  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. یورپ

امریکا کے وینزویلا کے مختلف شہروں میں حملے

3 جنوری 2026 - 12:05
News ID: 1768981
امریکا کے وینزویلا کے مختلف شہروں میں حملے

وینزویلا کے دارالحکومت کاراکاس سمیت مختلف شہروں میں امریکا کی جانب سے حملے کیے گئے، امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حملے صدر ٹرمپ کے حکم کے بعد کیے گئے۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، وینزویلا کے دارالحکومت کاراکاس سمیت مختلف شہروں میں امریکا کی جانب سے حملے کیے گئے، امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حملے صدر ٹرمپ کے حکم کے بعد کیے گئے۔

عرب میڈیا کے مطابق، وینزویلا میں زور دار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں اور مختلف علاقوں میں دھوئیں کے بادل بھی اٹھتے دکھائی دیے۔

امریکی میڈیا کے مطابق کاراکس میں کم از کم 7 دھماکے سنائی دیے جبکہ نچلی پرواز کرنے والے طیاروں کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں۔

مغربی میڈیا کے  مطابق بڑے فوجی اڈے کے قریب واقع جنوبی کاراکاس کا علاقہ بجلی سے محروم ہو گیا ہے۔

واضح رہے کہ یہ صورتحال ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب وینزویلا اور امریکا کے درمیان دن بہ دن کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha