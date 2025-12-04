پاکستان اور ایران کا اسلام آباد تا تہران استنبول مال بردار ٹرین شروع کرنے پر اتفاق

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی روپورٹ کے مطابق، ہمارے نمائندے کے مطابق پاکستان میں متعین ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر ریلوے حنیف عباس سے ملاقات اور باہمی تعلقات کے ساتھ ساتھ علاقائی روابط کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا۔
فریقین نے اسلام آباد-تہران-استنبول روٹ پر ایکو فریٹ ٹرین شروع کرنے پر اتفاق کیا، جسے ITI ریل لائن کے نام سے جانا جاتا ہے۔
پاکستان کے وزیر ریلوے نے مستقبل قریب میں ایران کا سرکاری دورہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے اس دورے سے انہیں ایرانی ریلوے حکام سے بات چیت اور ریلوے کے نظام سے واقفیت کا موقع بھی ملے گا۔
