 فلسطین کی سیاسی، سفارتی، انسانی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے:پاکستان

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں فلسطینی عوام سے یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے۔اسی موقع پر پاکستانی صدر آصف علی زرداری اور وزیرِاعظم شہباز شریف کی جانب سے خصوصی پیغامات جاری کیے گئے ہیں۔
صدرِ مملکت کا کہنا ہے کہ فلسطین کی سیاسی، سفارتی، انسانی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے، غزہ امن معاہدے میں پاکستان نے مثبت اور تعمیری کردار ادا کیا، معاہدے میں اس امید کے ساتھ کردار ادا کیا کہ فلسطینیوں کے دکھوں کا خاتمہ ہو سکے گا۔
دوسری جانب فلسطینی عوام سے اظہارِ یکجہتی کرتے ہوئے وزیرِاعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ فلسطینیوں کی سرزمین سے اسرائیل کے مکمل انخلاء کو یقینی بنانا ناگزیر ہے، اسرائیل کا جنگی جرائم پر عالمی قوانین کے مطابق مواخذہ ہونا چاہیے، فلسطینی عوام نے مثالی، غیر متزلزل اور عزم و ہمت کا مظاہرہ کیا ہے۔
وزیرِاعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آزادی، امن و خوشحالی کے لیے فلسطینوں کی جدو جہد کے ساتھ ہیں۔
آپ کا تبصرہ