امریکا کی دھمکیوں کا نائیجیریا نے دو ٹوک جواب

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، نائیجیریا کی حکومت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حالیہ دھمکیوں کے جواب میں اعلان کیا ہے کہ وہ انتہا پسندی کے خلاف اپنی کوششوں کو جاری رکھے گی۔
واضح رہے کہ یہ بیانات اس وقت سامنے آئے ہیں جب ڈونلڈ ٹرمپ نے نائیجیریا پر عیسائیوں کے خلاف دھمکیاں دینے کا الزام عائد کرتے ہوئے اسے خصوصی نگرانی کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔
نائیجیریا کے وزارت خارجہ نے اس سلسلے میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ وفاقی حکومت نسل، عقیدے یا مذہب سے بالاتر ہو کر تمام شہریوں کے تحفظ کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ نائیجیریا ایک مذہبی ملک ہے جو بین الاقوامی ضوابط کے چارٹرز کے تحت عقیدے، رواداری، تنوع اور شمولیت کا احترام کرتا ہے۔
ٹرمپ نے جمعے کے روز اعلان کیا تھا کہ وہ نائیجیریا، جو افریقہ کا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا اور سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، کو چین، میانمار، شمالی کوریا، روس اور پاکستان جیسے ممالک کے ساتھ خصوصی تشویش کے ممالک کی فہرست میں شامل کر رہے ہیں جو مذہبی آزادی کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔
ٹرمپ نے اس سے قبل اپنی پہلی صدارتی مدت میں بھی نائیجیریا کو اس فہرست میں شامل کیا تھا، لیکن ان کے ڈیموکریٹ جانشین جو بائیڈن نے 2021 میں انہیں اس فہرست سے ہٹا دیا تھا۔
ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ نائیجیریا میں عیسائیت کو وجودی خطرہ لاحق ہے۔ ہزاروں عیسائی مارے جا رہے ہیں اور انتہا پسند اسلام پسند ان قتل عاموں کے ذمہ دار ہیں۔
نائیجیریا میں 200 سے زائد نسلی گروپ ہیں جن میں عیسائی، مسلمان اور دیگر روایتی مذاہب شامل ہیں۔ نائیجیریا میں عرصے سے خاص طور پر شیعہ مسلمانوں کے خلاف وسیع پیمانے پر تشدد کی لہر دیکھی جا رہی ہے، جس پر امریکا کی متواتر حکومتوں کی طرف سے کوئی مخالفت نہیں کی گئی۔
