تصویری خبر |نائجیریا میں اہل بیت کے پیروکاروں کے لیے سوشل میڈیا آگاہی ورکشاپ کا انعقاد

باتساری، کاتسینا اسٹیٹ، نائجیریا میں اہل بیت کے پیروکاروں کے لیے سوشل میڈیا کے ذمہ دارانہ استعمال کے حوالے سے ایک صلاحیتی بڑھانے والی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ یہ ورکشاپ اتوار، 19 اکتوبر 2025 کو فودیہ اسکول، جو کہ باتساری کے لیکو محلے میں واقع ہے، میں منعقد ہوئی۔
21 اکتوبر 2025 - 11:07
News ID: 1741061
مآخذ: ابنا
