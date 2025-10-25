تصویری خبر | نائجیریا میں مدرسہ سیدہ خدیجہ میں تعلیمی دورہ منعقد کیا گیا

نائجیریا کے شہر سولیجا میں سیدہ خدیجہ (علیہا السلام) اسکول کے طلباء کے لیے نماز کے اصولوں پر ایک تعلیمی کورس کا انعقاد کیا گیا۔ یہ کورس شیخ یاسر الولائی نے پیش کیا، اور اس کی سرپرستی شیخ ابراہیم زکزکی کی قیادت میں اسلامی تحریک نے کی۔
25 اکتوبر 2025 - 10:25
مآخذ: ابنا
اہل بیت (ع) بین الاقوامی نیوز ایجنسی (ابنا) کے مطابق، نائجیریا کے شہر سولیجا میں سیدہ خدیجہ (علیہا السلام) اسکول کے طلباء کے لیے نماز کے اصولوں پر ایک تعلیمی کورس کا انعقاد کیا گیا۔ یہ کورس شیخ یاسر الولائی نے پیش کیا، اور اس کی سرپرستی شیخ ابراہیم زکزکی کی قیادت میں اسلامی تحریک نے کی۔
