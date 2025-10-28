صیہونی فوج کا غزہ اور مغربی کنارے میں وسیع فوجی آپریشن — کئی گرفتاریاں اور مکانات منہدم

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا || مرکز اطلاعاتِ فلسطین کے مطابق، صیہونی فوج نے مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں میں بیک وقت کئی فوجی آپریشن شروع کیے۔ کارروائیوں کے دوران فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا، گھروں پر چھاپے مارے گئے، مکانات مسمار کیے گئے اور متعدد مقامات پر جھڑپیں ہوئیں۔
ذرائع کے مطابق، غزہ شہر کے مشرقی علاقوں میں اسرائیلی افواج نے بھاری ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے رہائشی مکانات کو منہدم کیا۔
فلسطین الیوم کے نمائندے کے مطابق، توپ خانے سے شدید گولہباری البریج کیمپ اور المغازی کیمپ کے مشرقی حصوں پر کی گئی۔
اسی طرح مغربی کنارے میں بھی صیہونی فوج نے مختلف شہروں اور دیہی علاقوں پر چھاپے مارے جن میں طوباس، عقابا، الخلیل، صوریف، طفوح، دیر ابو مشعل اور جفنا شامل ہیں۔
رپورٹ کے مطابق، صوریف کے الحبلہ محلے میں شہید محمد الہُور کے گھر کی تلاشی لی گئی، جبکہ جفنا میں اسرائیلی فوج نے ایک نوجوان مجد معتصم قطامی کو گرفتار کر لیا۔
مزید برآں، طولکرم کے مشرقی علاقے عنبتا میں فلسطینی نوجوانوں اور قابض فوج کے درمیان شدید جھڑپوں کی اطلاع ملی ہے۔
یہ کارروائیاں ایسے وقت میں انجام پا رہی ہیں جب حالیہ ہفتوں کے دوران مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں کشیدگی میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، اور مبصرین کے مطابق خطے میں اس تنازعے کے پھیلنے کے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں۔
