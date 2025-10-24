ٹرمپ کی درخواست پر بھارت روسی تیل کی خرید کم کر رہا ہے:وائٹ ہاوس کا دعوٰی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیویٹ نے جمعرات کو بتایا:اگر آپ روس پر عائد پابندیوں کو دیکھیں تو یہ کافی سخت ہیں۔ کچھ بین الاقوامی خبریں یہ بھی بتاتی ہیں کہ چین نے روسی تیل کی خرید کم کی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ بھارت نے بھی صدر کی درخواست پر ایسا کیا ہے۔
لیویٹ نے کہا کہ واشنگٹن نے یورپی اتحادیوں پر بھی زور دیا ہے کہ وہ روسی تیل کی درآمدات کم کریں تاکہ ماسکو کی مالی آمدنی کو محدود کیا جا سکے، جسے وہ "مکمل دباؤ کی پالیسی" قرار دے رہی ہیں۔
وائٹ ہاؤس کے مطابق، بھارت روسی تیل کی خریداری کے ذریعے یوکرین جنگ کی مالی معاونت کر رہا ہے، جبکہ بھارت اس موقف پر قائم ہے کہ اس کی توانائی کی پالیسی قومی مفاد پر مبنی ہے اور صارفین کے لیے سستی اور محفوظ توانائی کی فراہمی کو ترجیح دیتی ہے۔
اس تناؤ کے دوران، ٹرمپ نے بھارت پر 50 فیصد تک اضافی محصولات عائد کر دیے، جس میں روسی تیل کی خریداری پر 25 فیصد اضافی ڈیوٹی بھی شامل ہے۔ بھارت نے اس اقدام کو "ناانصافی، غیر منصفانہ اور غیر معقول" قرار دیا ہے۔
لیویٹ کے مطابق، ٹرمپ نے پہلے بھی روس کے خلاف کارروائی کرنے کے اشارے دیے تھے اور حالیہ اقدامات اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ روسی صدر وladimir Putin کی امن معاہدے کی کوششوں میں ناکافی دلچسپی پر کافی دیر سے مایوس تھے۔
ٹرمپ اور پوٹن کے درمیان سال کے آخر میں ہنگری میں ملاقات متوقع تھی، لیکن اب اسے غیر معینہ مدت کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے، البتہ لیویٹ نے کہا کہ ملاقات کے امکانات مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے اور یہ مستقبل میں ہو سکتی ہے۔
