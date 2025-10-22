امریکی حکومت مہاجرین کو ملک بدری کرنے میں ریکارڈ بنانے کی کوشش میں 

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، امریکی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ رواں سال غیر قانونی تارکین وطن کی بے دخلی میں ایک نیا ریکارڈ قائم ہونے جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورِ اقتدار میں اب تک 515 ہزار سے زائد افراد کو جبراً ملک سے نکالا جا چکا ہے، جب کہ مجموعی طور پر دو ملین سے زیادہ افراد امریکہ چھوڑ چکے ہیں۔
برطانوی روزنامے انڈیپینڈنٹ کے مطابق، امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی نائب وزیر ٹریشیا میکلافلین نے فاکس نیوز سے گفتگو میں کہا کہ صدر ٹرمپ کی پالیسیوں نے امیگریشن کے شعبے میں ایک بڑی تبدیلی پیدا کی ہے، اور حکومت اب ایسے ریکارڈ توڑنے کے قریب ہے جو کئی دہائیوں سے قائم تھے۔
حکام کے مطابق، ان اعداد میں 1.6 ملین وہ افراد بھی شامل ہیں جنہوں نے رضاکارانہ طور پر ملک چھوڑا۔تاہم امیگریشن پالیسی کے ماہرین اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے ان اعداد و شمار پر شکوک و شبہات ظاہر کیے ہیں۔
آرون ریچلین ملنک، امریکن امیگریشن کونسل کے رکن، نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (X) پر لکھا یہ اعداد و شمار قابلِ اعتماد نہیں ہیں، کیونکہ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد اپنی ماہانہ رپورٹیں شائع کرنا بند کر دی تھیں۔
انہوں نے وضاحت کی کہ 515 ہزار کا اعداد و شمار تو سرکاری ریکارڈ سے معلوم ہے، لیکن 1.6 ملین کی تعداد ایک امیگریشن مخالف گروہ کی غیر مصدقہ رپورٹ پر مبنی ہے۔
امریکی تحقیقاتی ادارے پولیٹی فیکٹ (PolitiFact) نے بھی تصدیق کی ہے کہ یہ اعداد مختلف اور غیر واضح ذرائع سے حاصل کیے گئے ہیں، جن میں رضاکارانہ واپسی، اموات، عدالتی فیصلے، اور پناہ گزینوں کی حیثیت میں تبدیلیاں بھی شامل کی گئی ہیں۔
امریکی حکومت نے امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ (ICE) کے لیے 75 ارب ڈالر کا بجٹ مختص کیا ہے اور ایجنسی آئندہ سال تک اپنے اہلکاروں کی تعداد دوگنی کر کے 10 ہزار کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔
ماہرین کے مطابق، اب یہ ادارہ دنیا کی کئی فوجوں سے زیادہ مالی وسائل رکھتا ہے۔
اسی دوران، امریکہ نے نجی حراستی مراکز اور ریاستی جیلوں کا استعمال بڑھا دیا ہے تاکہ ہر ماہ گرفتار کیے جانے والے دسیوں ہزار تارکین وطن کو رکھا جا سکے۔امریکی وفاقی حکام کے مطابق، رواں مالی سال میں امریکہ-میکسیکو سرحد پر غیر قانونی طور پر داخل ہونے والوں کی گرفتاریوں کی تعداد 1970 کے بعد سب سے کم رہی ہے۔
سال 2025 کے مالیاتی اعداد کے مطابق، امریکی حراستی مراکز میں کم از کم 17 تارکین وطن ہلاک ہوئے، جب کہ گزشتہ سال یہ تعداد 12 تھی۔ اس طرح موجودہ سال گزشتہ دو دہائیوں کا سب سے ہلاکت خیز سال قرار دیا جا رہا ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دوسرے دورِ حکومت میں وسیع پیمانے پر تارکین وطن کی گرفتاری اور بے دخلی کا حکم دیا، اور اس مقصد کے لیے نقاب پوش ایجنٹس کو ملک بھر میں تعینات کیا گیا۔
ان اقدامات کے خلاف امریکہ کی مختلف ریاستوں، خاص طور پر لاس اینجلس میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے ہوئے، جہاں تقریباً نصف آبادی لاطینی نژاد ہے اور بہت سے لوگ تارکین وطن خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔
