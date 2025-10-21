امریکہ: ٹرمپ کی بادشاہت کے خلاف احتجاج: سطور سے بین السطور تک

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || امریکہ کے مختلف شہروں میں "ٹرمپ کی بادشاہت کے خلاف" احتجاجی مظاہرے دوبارہ منعقد ہوئے، جو پہلی بار جولائی 2025 میں منعقد ہوئے تھے۔ یہ مظاہرے تمام ریاستوں میں ہوئے، تاہم ڈیموکریٹ ریاستوں اور آباد شہروں میں یہ مظآہرے زیادہ وسیع تھے۔ مظاہرین نے شہری حقوق کے تحفظ، سخت امیگریشن پالیسیوں، فوجی مداخلت، اور صدارتی اختیارات میں اضافے کے خلاف احتجاج کیا۔
امیگریشن پالیسیوں پر خاص طور سے تنقید کی گئی، جس میں گارڈ نیشنل اور آئی سی ای کے عملے کے غیر قانونی تارکین وطن کے ساتھ سلوک پر اعتراض کیا گیا۔ آزادی اظہار کے خدشات بھی اہم تھے، جیسے دو ٹی وی شوز کی معطلی اور پینٹاگون کی جانب سے خبروں پر پابندی۔
ریپبلکس پارٹی کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آیا، جس میں صدر ٹرمپ کا ایک ویڈیو جاری کرنا اور مظاہرین کو "ہم سے نفرت" کرنے والا قرار دینا شامل تھا۔ یہ واقعات امریکی سیاست میں گہرے ہوتی ہوئی نظریاتی تقسیم کر نمایاں کرتے ہیں۔ اگرچہ ڈیموکریٹس ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف متحد ہیں، لیکن وہ اب بھی ایک مربوط متبادل پروگرام پیش کرنے میں ناکام ہیں۔ ترقی پسندوں کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا ہے، جو ملک میں سیاسی انقسام میں اضافے کی نشاندہی کرتا ہے۔
