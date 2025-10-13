  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. اسلامی جمہوریہ ایران

بغل میں چھری منہ میں رام رام؛

ٹرمپ کی خیرسگالی! دنیا کو ایران پر امریکی حملہ یاد آیا

13 اکتوبر 2025 - 21:27
News ID: 1738322
ٹرمپ کی خیرسگالی! دنیا کو ایران پر امریکی حملہ یاد آیا

امریکی صدر نے آج [سوموار 13 اکتوبر 2025ع‍ کو] اسرائیلی پارلیمان (کنیسٹ) میں اپنی تقریر میں، ایرانیوں کے ساتھ صلح کے معاہدے کو "زبردست" قرار دیا، ایسی بات جس نے غیر ملکی صارفین کو ایران پر حالیہ اسرائیلی اور امریکی حملے کی یاد دلائی۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || غیر ایرانی سوشل میڈیا صارفین نے ٹرمپ پر اعتماد نہ ہونے کا اظہار کیا اور زور دیا کہ "امریکہ نے ایران پر اُس وقت حملہ کیا جب وہ مذاکرات کی میز پر موجود تھا"۔ بالواسطہ جوہری مذاکرات ایران اور امریکہ کے درمیان اس سال کے شروع میں شروع ہوئے تھے۔ چھٹے دور مذاکرات سے محض دو دن پہلے، اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا۔

غیر ملکی صارفین کا کہنا ہے کہ صلح اور امن سے امریکہ کی مراد یہ ہے کہ ایران ایک تابع اور اسرائیل کا دوست ملک بن جائے۔ سوشل میڈیا صارفین امریکی معاشی پابندیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کا ایران کے ساتھ معاہدے کی بات کرنا ایران کے خلاف کارروائی کا بہانہ ہے۔

اس سلسلے میں صارفین  کی آراء درج ذیل ہیں:

• ٹرمپ ایران کو امن کی دعوت دیتا ہے... پھر اس پر بمباری کرتا ہے۔

 ٹرمپ کی خیرسگالی! دنیا کو ایران پر امریکی حملہ یاد آیا

• امریکہ کا یہ پرانا اور ہولناک حربہ۔ امریکہ نے ایران پر حملہ کیا اور ناکام رہا؛ اور اب (اچانک) وہ "دوست" بننا چاہتے ہیں تاکہ وقت حاصل کر سکیں، ایران کی کمزوریاں ڈھونڈ سکیں اور اگلے حملے کی تیاری کر سکیں۔

 ٹرمپ کی خیرسگالی! دنیا کو ایران پر امریکی حملہ یاد آیا

• انہوں نے پچھلی بار ایران پر مذاکرات کے دوران ہی بمباری کی۔

 ٹرمپ کی خیرسگالی! دنیا کو ایران پر امریکی حملہ یاد آیا

• لیکن انہوں نے مذاکرات کے عین وقت پر، ایران پر بمباری کی۔

ٹرمپ کی خیرسگالی! دنیا کو ایران پر امریکی حملہ یاد آیا 

• وہ لوگ جنہوں نے ایران کے خلاف عالمی پابندیاں لگائیں، ایران کو فوجی حملے کا نشانہ بنایا ہے، اور اس کے مذاکرات کاروں کو قتل کیا، وہی اب امن کے خواہش مند ہیں...

 ٹرمپ کی خیرسگالی! دنیا کو ایران پر امریکی حملہ یاد آیا

• کیا ان کمینوں نے پچھلے ہفتے ان پر بلاوجہ اقوام متحدہ میں پابندی نہیں لگائی؟

 ٹرمپ کی خیرسگالی! دنیا کو ایران پر امریکی حملہ یاد آیا

• کیا انہوں نے امن پسندی کا لبادہ اس لئے اوڑھ لیا ہے کہ وہ اس وقت حملہ کر سکیں جب ایران کو اس کی سب سے کم توقع ہو؟

 ٹرمپ کی خیرسگالی! دنیا کو ایران پر امریکی حملہ یاد آیا

• وہ چاہتے ہیں کہ ایران اپنی دفاعی سطح کم کرے۔ انہوں نے پہلے بھی خفیہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ نیتن یاہو چار دہائیوں سے ایران کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یقیناً وہ تھکا نہیں ہے۔

ٹرمپ کی خیرسگالی! دنیا کو ایران پر امریکی حملہ یاد آیا

• امید ہے ایران ان بکواسات کے دھوکے میں نہیں آئے گا۔

 ٹرمپ کی خیرسگالی! دنیا کو ایران پر امریکی حملہ یاد آیا

• کیا دو سرطانی ممالک، امریکہ اور اسرائیل، امن چاہتے ہیں؟؟؟؟

 ٹرمپ کی خیرسگالی! دنیا کو ایران پر امریکی حملہ یاد آیا

• "زندگی امن میں ہے" کا مطلب ہے: امریکہ کا تابع ملک بننا اور اسرائیل کے دفاعی چھتری کا حصہ بننا، جیسے مصر، اردن، سعودی عرب اور دیگر ممالک۔

 ٹرمپ کی خیرسگالی! دنیا کو ایران پر امریکی حملہ یاد آیا

• یہ مضحکہ خیز ہے کہ "امن" کی بات ہمیشہ بم گرانے کے فوراً بعد ہی کیوں میز پر ہوتی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کہتے ہیں کہ وہ تعاون چاہتے ہیں، لیکن ان کی سفارت کاری کا نسخہ اکثر تباہی (جنگ) سے شروع ہوتا ہے۔

ٹرمپ کی خیرسگالی! دنیا کو ایران پر امریکی حملہ یاد آیا

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

110

#آمریکا

#ایران

#جنگ_تحمیلی

#میز_مذاکره

#مذاکره

 

لیبلز

متعلقہ خبریں۔

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha