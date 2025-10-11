تصویری خبر | نوبل امن انعام حاصل کرنے کی شرط بھی بالآخر واضح ہو گئی

11 اکتوبر 2025 - 23:00
News ID: 1737477
بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || ایک صارف نے X نیٹ ورک (ٹویٹر) اپنے پیغام میں وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر کو امسال نوبل امن انعام دیئے جانے پر تنقید کرتے ہوئے لکھا: "2021 سے 2025 تک، امن کے چار نوبل انعامات ان ممالک کی اپوزیشن کو دیئے گئے ہیں جن سے مغرب کی کشمکش رہی ہے۔ یہ اب کوئی اتفاقی طرز عمل نہیں رہا، بلکہ یہ ایک سیاسی لائحۂ عمل ہے! نوبل نرم وزارت خارجہ کا کردار ادا کر رہا ہے! یعنی اگر تم نوبل لینا چاہتے ہو تو ضروری نہیں کہ تم امن قائم کرو؛ تمہیں صرف امریکہ کے دشمن کا دشمن [یعنی واشنگٹن کا دوست] بننا ہوگا!!
