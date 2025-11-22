کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کی تازہ لہر پر شیعہ رہنماؤں کی شدید مذمت، قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ
اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، کراچی میں شیعہ افراد کی ٹارگٹ کلنگ کے نئے سلسلے نے شیعہ برادری میں شدید غم و غصہ پیدا کر دیا ہے۔ گزشتہ دس دنوں کے دوران تین نوجوان شیعہ افراد کو مختلف علاقوں میں قتل کیا گیا، جس پر شیعہ علما اور جماعتی قیادت نے سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔
شیعہ علما کونسل پاکستان کے مرکزی اضافی سیکریٹری علامہ نذیر عباس تقوی نے کہا کہ کراچی میں شیعہ افراد کے قتل کا دوبارہ آغاز انتہائی تشویشناک ہے اور اس نے پوری کمیونٹی کو عدم تحفظ کا شکار بنا دیا ہے۔ اُن کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت اور سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دہشتگردوں اور ان کے سہولت کاروں کو گرفتار کر کے عوام کے سامنے لائیں۔
شیعہ علما کونسل کے مرکزی سیکریٹری جنرل علامہ ڈاکٹر شبیر حسن میثمی نے کہا کہ مسلسل ٹارگٹ کلنگ سے کراچی کا امن تباہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا کہ سخت ترین کارروائی کرتے ہوئے ان واقعات میں ملوث عناصر کو بے نقاب کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ شیعہ شہری امن پسند ہیں اور ملک میں امن و نظم کے لیے ہمیشہ صف اول میں رہے ہیں، اس لیے کسی کو بھی شہر کا امن برباد کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔
مجلس وحدت مسلمین سندھ کے صدر علامہ حیات عباس نجفی نے کاروباری شخصیت شبیر قاسم کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ مزارِ قائد کے وی آئی پی گیٹ کے سامنے پیش آیا، جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر سوال اٹھاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ دو ماہ میں تین شیعہ شہریوں کو قتل کیا گیا مگر ایک بھی ملزم گرفتار نہیں ہوا، جو انتہائی افسوسناک ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کراچی میں کالعدم تنظیموں کو تحفظ فراہم کر رہی ہے۔ اگر قتل کا سلسلہ نہ رکا اور قاتل گرفتار نہ کیے گئے تو شیعہ جماعتیں شدید احتجاج پر مجبور ہوں گی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت فوری طور پر کالعدم تنظیموں کے خلاف آپریشن کرے۔
جعفریہ الائنس پاکستان کے صدر علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی نے شبیر قاسم کے قتل پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک جانب محب وطن شیعہ افراد کو میڈیا ٹرائل کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور دوسری جانب شیعہ نسل کشی دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عادل حسین اور محمد حیدر کے قتل کے بعد یہ نیا واقعہ ملک کے امن کے خلاف کھلی سازش ہے۔
علامہ شہنشاہ نقوی نے ریاستی اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث دہشتگرد عناصر اور ان کے سہولت کاروں کو فوری گرفتار کریں۔
