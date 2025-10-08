صیہونی جیل میں صمود فلوٹیلا ارکان ہر ہونے والے تشدد کے بارے مشتاق احمد خان نے کیا کہا؟

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق،سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو پیغام میں مشتاق احمد خان نے کہا کہ میں اپنے گلوبل صمود فلوٹیلا کے 150 ساتھیوں کے ساتھ اردن پہنچ چکا ہوں۔ 5 سے 6 دن اسرائیل کے بدنام زمانہ جیل میں رہنے کے بعد ہمیں رہائی مل چکی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ اسرائیلی قید کے دوران ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر ان کو پیچھے باندھا گیا، پاؤں میں زنجیرے ڈالی گئیں، آنکھوں پر پٹیاں باندھی گئیں اور ہمارے اپر کتے چھوڑے گئے، ہم پر بندوق تانی گئی، ہمیں بدترین ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا۔
ان کا کہنا تھا کہ قید میں ہم نے اپنے مطالبات کے لیے 3 دن بھوک ہڑتال کی کیونکہ ہمیں کھانا، پانی، ادویات و دیگر چیزوں تک رسائی نہیں دی گئی تھی، لیکن اب ہم ہم رہا ہو چکے ہیں، فلسطین کی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی۔
انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اس ناکہ بندی کو توڑیں گے، ہم بار بار غزہ جائیں گے، غزہ کو بچانے کی کوشش کریں گے اور جو نسل کشی کے مجرم ہیں ان کو کیفرکردار تک پہنچائیں گے، مزاحمت جاری رکھیں گے، اڈیالہ جیل سے اسرائیلی جیلوں تک، فلسطین کی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی، اسرائیل کے خاتمے تک ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی۔
مشتاق احمد نے کہا کہ میں جلد پاکستان پہنچ کر فلوٹیلا کے سفر اور اسرائیلی قید کی روداد بیان کروں گا۔واضح رہے کہ مشتاق احمد خان گلوبل صمود فلوٹیلا میں شامل تھے جو غزہ کے فلسطینیوں کی مدد کے لیے اسپین سے روانہ ہوا تھا لیکن اسرائیلی بحریہ نے تمام کارکنوں کو منزل تک پہنچنے سے قبل ہی گرفتار کر لیا تھا۔
