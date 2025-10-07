حماس اور ثالثی کرنے والوں کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور مکمل، غزہ پر بمباری قیدیوں کی آزادی میں رکاوٹ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، مصر کے شہر شرم الشیخ میں حماس کے وفد اور مصری و قطری ثالثی کرنے والوں کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہو گیا ہے۔ حماس نے اسرائیلی حملوں کی مسلسل بمباری کو اسرائے اسرائیلی کی آزادی کے راستے میں سنگین چیلنج قرار دیا ہے۔
الجزیرہ کے مطابق، مذاکرات کا پہلا دور مثبت ماحول میں اختتام پذیر ہوا جہاں مذاکرات کے نقشے اور میکانزم طے پائے۔ حماس کے وفد نے زور دیا کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر جاری حملے اس معاہدے کی راہ میں رکاوٹ ہیں جو اسرائے اسرائیلی کی رہائی کے لیے ضروری ہے۔
مذاکرات کا مقصد جنگ بندی، قابض فوج کا انخلا اور اسرا کا تبادلہ ہے۔ یہ بات مصر اور قطر کی ثالثی کرنے والوں کی مدد سے ہو رہی غیر مستقیم مذاکرات کے دوران سامنے آئی ہے۔
مصری ذرائع کے مطابق، یہ مذاکرات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پیش کردہ منصوبے کے تحت ہو رہے ہیں، جس میں 72 گھنٹے کے اندر اسرائے اسرائیلی کی رہائی، جنگ بندی اور اسرائیلی فوج کا غزہ سے تدریجی انخلا شامل ہے۔
مذاکرات مصر کے مرکزی اطلاعاتی ادارے کے سربراہ حسن رشاد کی نگرانی میں ہو رہے ہیں، جہاں مصر کوشش کر رہا ہے کہ دونوں فریقین کے درمیان فنی اختلافات کو کم کیا جائے تاکہ ہفتے کے آخر تک ایک جامع معاہدہ طے پا سکے۔
علاوہ ازیں، حماس نے فلسطینی تکنوکرات شخصیات پر مشتمل ایک آزاد کمیٹی کو غزہ کے انتظامی امور سونپنے کی آمادگی ظاہر کی ہے، جسے فلسطینی گروہوں اور عرب و اسلامی ممالک کی حمایت حاصل ہوگی۔
حماس نے اس بات پر بھی زور دیا کہ غزہ کے مستقبل اور فلسطینی عوام کے حقوق کا فیصلہ صرف فلسطینی سطح پر جامع انداز میں کیا جانا چاہیے۔
