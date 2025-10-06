 اسپین میں صیہونی نواز برانڈز پر مظاہرین کا حملہ 

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق،اسپین کے شہر بارسلونا میں فلسطین کے حق میں اور غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف ہونے والے مظاہروں کے دوران، مشتعل مظاہرین نے ان تجارتی برانڈز کے خلاف کارروائیاں کیں جن کا تعلق مبینہ طور پر اسرائیل سے ہے۔
رپورٹس کے مطابق مظاہرین نے کوکاکولا اور مکڈونلڈز جیسے برانڈز کی دکانوں پر حملہ کیا، شیشے توڑے، دیواروں پر نعرے لکھے اور علامتی طور پر املاک کو نقصان پہنچایا۔ یہ مظاہرے اس وقت شدت اختیار کر گئے جب اسرائیلی بحریہ نے "الصمود" نامی امدادی جہاز کو غزہ پہنچنے سے روک دیا، جو بین الاقوامی پانیوں میں فلسطینیوں کے لیے امداد لے کر جا رہا تھا۔
بارسلونا پولیس کے بیان کے مطابق ان جھڑپوں میں کم از کم آٹھ افراد کو گرفتار کیا گیا جبکہ بیس پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔
یہ مظاہرے اسپین میں اسرائیل کے خلاف بڑھتے ہوئے عوامی غم و غصے کا حصہ ہیں، خاص طور پر اس کے بعد کہ اسپین نے مئی 2024 میں فلسطین کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا۔ اسپین نے حال ہی میں اپنے فضائی اور سمندری حدود میں اُن طیاروں اور بحری جہازوں کے داخلے پر پابندی لگا دی ہے جو اسرائیل کے لیے ہتھیار یا فوجی ایندھن لے جا رہے ہوں۔
اسرائیلی بحریہ کی جانب سے امدادی جہازوں کو بین الاقوامی پانیوں میں روکنے، امدادی سامان ضبط کرنے اور کارکنوں کو گرفتار کرنے کے اقدامات پر انسانی حقوق کی تنظیموں اور بین الاقوامی اداروں نے سخت ردعمل دیا ہے، اور ان اقدامات کو بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔
