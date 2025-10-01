  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. اسلامی جمہوریہ ایران

چین کا سترواں یوم جمہوریہ؛

چین نے دنیا کے ممالک کے لئے مشترکہ خوشحالی کا ماحول فراہم کیا ہے، صدر مسعود پزشکیان

1 اکتوبر 2025 - 20:46
News ID: 1733801
چین نے دنیا کے ممالک کے لئے مشترکہ خوشحالی کا ماحول فراہم کیا ہے، صدر مسعود پزشکیان

صدر نے کہا کہ یوم جمہوریہ، چینی قوم کی ترقی اور بالیدگی کی راہ میں میں اتحاد، پیشرفت اور شاندار کامیابیوں کی علامت ہے، جس نے دنیا کے ممالک کے لئے مشترکہ خوشحالی کا ماحول فراہم کیا ہے۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || اسلامی جمہوریہ ایران کے صدارتی سیکریٹریٹ کی رپورٹ کے مطابق، صدر اسلامی جمہوریہ ایران، ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے عوامی جمہوریہ چین کے قیام کی ستّر سالہ تقریب کے موقع پر صدر شی جن پنگ کو بھیجے گئے تہنیتی پیغام میں زور دے کر کہا: "جیسا کہ میں نے حال ہی میں بیجنگ میں آپ سے اپنی ملاقات میں کہا تھا، عوامی جمہوریہ چین کے ساتھ جامع اسٹراٹیجک شراکت اسلامی جمہوریہ ایران کے لئے ایک اہم ترجیح ہے، اور بین الاقوامی اور علاقائی حالات میں تبدیلی اور پیچیدگی نے ہمارے جامع تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور فروغ دینے کو مزید ضروری بنا دیا ہے۔۔"

انھوں نے پیغام کے آخر میں کہا: "میں امید کرتا ہوں کہ باہمی احترام اور دوطرفہ مفادات کے سائے میں دونوں قوموں کے تعلقات پوری قوت سے اپنی راہ پر گامزن رہیں گے۔"

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

110

لیبلز

متعلقہ خبریں۔

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha