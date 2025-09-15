  1. اصلی صفحہ
علاقائی تعاون؛

صدر پزشکیان کی قطر کے امیر سے ملاقات

15 ستمبر 2025 - 14:21
News ID: 1727184
صدر پزشکیان کی قطر کے امیر سے ملاقات

صدر اسلامی جمہوریہ ایران قطر کے امیر سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات اسلامی ممالک کے سربراہی اجلاس کے موقع پر انجام پائی، اور دونوں رہنماؤں نے باہمی تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے دوحہ میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات اسلامی ممالک کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے موقع پر ہوئی، اور دونوں رہنماؤں نے باہمی تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا۔

واضح رہے کہ کہ صدر پزشکیان ـ قطر پر صہیونی ریاست کی دہشت گردانہ جارحیت کے سلسلے میں منعقدہ اسلامی ممالک اور عرب لیگ کے ہنگامی اجلاس میں شرکت اور خطاب کے مقصد سے قطر کے دورے پر دوحہ پہنچے ہیں۔

