امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں ثالث سے زیادہ دوسرے فریق کی مذاکرات پر آمادگی اہم ہے:ایرانی وزیر خارجہ

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق،ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے ممکنہ مذاکرات میں مداخلت کرنے والے یا درمیان والے کا کردار اہمیت رکھتا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ حریف ملک مذاکرات کے لیے سنجیدہ ارادہ رکھتا ہو۔
عراقچی نے بتایا کہ کئی ممالک اس عمل میں مثبت کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ محدود قطر تک نہیں بلکہ خطے کے دیگر ممالک بھی اس مسئلے کے حل کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم، ان کا کہنا تھا کہ ایران کے لیے مذاکرات کے آغاز میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ مقابل فریق بغیر دھمکیوں کے اور باہمی مفادات کی بنیاد پر سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار ہو۔
وزیر خارجہ نے ایران اور اکو (ECO) تنظیم کے دوسرے اجلاس کے موقع پر بتایا کہ ایران اکو تنظیم کو مضبوط بنانے کی خواہش رکھتا ہے اور 2035 تک تنظیم کے لیے ایک طویل المدتی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے تاکہ اقتصادی ترقی میں خطے کے ممالک کی شراکت داری بڑھ سکے۔
انہوں نے خطے میں اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ حالیہ دوحہ اجلاس میں اسلامی تعاون تنظیم اور عرب ممالک کی بلند سطح کی شرکت اس بات کی علامت ہے کہ خطے کے ممالک اس خطرے کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ عراقچی نے کہا کہ خطے کے ممالک اس دہشت گردانہ ریاست کے خلاف یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور امید ہے کہ مشترکہ کوششوں سے اس خطرے سے نمٹا جائے گا۔
اس حوالے سے پوچھے گئے سوال پر عراقچی نے کہا کہ قطر کے علاوہ بھی کئی ممالک مذاکرات میں سہولت کاری کے لیے تیار ہیں لیکن مذاکرات کی کامیابی کا دارومدار اصل میں دونوں فریقین کے سنجیدہ ارادے پر ہے۔
وزیر خارجہ نے بتایا کہ ایران کے صدر آئندہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کریں گے جہاں وہ عالمی فورم پر ایران کی پوزیشن واضح کریں گے اور مختلف ممالک کے ساتھ دوطرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ عراقچی نے کہا کہ خطے کے مسائل کا حل صرف خطے کے ممالک کے تعاون سے ہی ممکن ہے اور غیر علاقائی ممالک کی مداخلت نے ہمیشہ مسائل کو بڑھایا ہے۔
انہوں نے زور دیا کہ ایران علاقائی تعاون کے فروغ کا حامی ہے اور خطے میں پائیدار امن اور ترقی کے لیے تمام متعلقہ ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔
آپ کا تبصرہ