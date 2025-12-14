  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. پاکستان کی خبریں

پاکستان: خیبرپختونخوا کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں، 13 دہشت گرد ہلاک

15 دسمبر 2025 - 01:51
News ID: 1761873
مآخذ: ڈیلی پاکستان
پاکستان: خیبرپختونخوا کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں، 13 دہشت گرد ہلاک

پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے خیبرپختونخوا کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرکے 13 خوارج ہلاک کردیئے ہیں۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || پاکستانی فوج کے محکمہ تعلقات عامہ (ISPR) کے اعلامیے کے مطابق خیبرپختونخوا میں کارروائیوں میں مبینہ فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 13 خارجیوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ 
یہ کارروائیاں 12 اور 13 دسمبر کو کی گئیں، مہمند میں 7 اور بنوں میں 6 خوارج ہلاک کیے گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے دونوں اضلاع میں انٹیلی جنس بیسڈ آپریشنز کیے اور خوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔
آئی ایس پی آر اعلامیے کے مطابق علاقے میں کسی بھی دیگرخارجی دہشت گردکی موجودگی کےخاتمےکے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ 
آئی ایس پی آر کے مطابق، عزمِ استحکام کےتحت سیکیورٹی فورسز کی انسدادِ دہشت گردی مہم جاری رہے گی، ملک سے غیر ملکی سرپرستی اورحمایت یافتہ دہشت گردی کے ناسورکا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
110

لیبلز

متعلقہ خبریں۔

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha